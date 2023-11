Giovani | Corpo europeo di solidarietà | Bruxelles lancia il bando da 145 mln

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Commissione europea hato unda 145 milioni nell’ambito deldi, valido per il 2024. “L’iniziativa sosterrà idell’Ue e di altri Paesi che desiderano impegnarsi in attività di. I settori coperti vanno dalle azioni di inclusione sociale all’aiuto alle persone con minori opportunità, al contributo alle transizioni verdi e digitali, alla partecipazione democratica e alla gestione delle sfide legate alla salute”, affermacon una nota. Per il 2024, la Commissione ha modificato il modello di finanziamento deldie ha aumentato gli importi delle sovvenzioni per attenuare l’impatto dell’inflazione e garantire che il ...