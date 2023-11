Germania | rischio di elezioni anticipate?

(Di giovedì 30 novembre 2023) Inc’èdidopo la richiesta da parte dell’opposizione. I leader di CDU/CSU criticano il cancelliere Scholz dopo la sentenza della Corte Costituzionale Federale sul fondo per il clima.diin? Dopo la sentenza della Corte Costituzionale Federale sul fondo per il clima, i leader dell’opposizione CDU/CSU

Leggi Anche Migranti , Berlino: 'Salvare vite in mare un dovere giuridico' - Crosetto: ' Germania ci aiuti con piano Mattei per l'Africa' 'Assistenza ... (247.libero)

Migranti - Meloni a Scholz : "Con le Ong in mare più partenze e rischio tragedie" | Tajani : "Chiederò spiegazioni alla Germania sui fondi"

La Corte costituzionale ha cassato la prassi, finora ritenuta legittima dal governo , di portare a bilancio fondi non spesi utilizzandoli con un ... (ilfattoquotidiano)

La Corte costituzionale ha cassato la prassi, finora ritenuta legittima dal governo , di portare a bilancio fondi non spesi utilizzandoli con un ... (ilfattoquotidiano)

Un curioso contrappasso a Berlino : già, la Germania che più volte in Europa ha bacchettato l'Italia ora ha bisogno di 60 miliardi . In es Trema ... (liberoquotidiano)

PENSIONI SANITA': GRIMALDI, 'CON IL SOLO ANNUNCIO TAGLIO, 200 MEDICI ABRUZZESI PRONTI AD ANDARSENE'

... in quanto 'la carenza di medici e dirigenti sanitari mette ala tenuta del sistema'. E ... tanto che arriveremo a spendere solo il 6,2% del Pil, quando paesi come la Francia e lasono ...

La carenza di manodopera qualificata in Germania mette a rischio ... EURACTIV Italia

Medioriente, intelligence tedesca: alto rischio attentati in Germania - LaPresse LAPRESSE

Agenti cancerogeni: quali sono le esposizioni professionali più frequenti

In particolare, sono stati intervistati migliaia di lavoratori in sei Paesi membri dell’UE (Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria e Finlandia) per arrivare ad una stima della loro probabile ...

Champions, il ko del Milan mette a rischio il posto per la quinta italiana: il motivo

La sconfitta dei rossoneri contro il Borussia Dortmund ha fatto momentaneamente perdere una posizione all'Italia nel ranking Uefa: i dettagli ...