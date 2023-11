Geopolitica degli ostaggi Così Iran e Russia cercano la via anti-occidentale con Hamas

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Un omaggio a Vladimir Putin”,ha definito il rilascio di duedi nazionalità russa catturati durante il sanguinoso attentato del 7 ottobre — quello che ha dato il via all’attuale escalation militare tra il gruppo palestinese e Israele, continuata con l’invasione della Striscia di Gaza. Il messaggio è chiaro:prova a dire che la catena di negoziati condotta in Qatar e coordinata dagli Stati Uniti può essere aggirata. E per aggirarla la via migliore potrebbe essere non far parte di quello schema, che viene ascritto al modellodi governanceaffari internazionali. In largo, la guerra a Gaza è anche questo. “C’è un fast track se si negozia direttamente”, fa notare un osservatore, che appunto significa non passare per il sistema di dialogo guidato a ...