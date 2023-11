(Di giovedì 30 novembre 2023) Di corsa verso l'. Mateoprosegue la sua marcia di avvicinamento verso il proprio ritorno in campo dopo quasi due mesi di...

Genoa - l'allarme di Gilardino : 'Retegui e Gudmundsson con l'Empoli? Non credo'

Genoa - Gudmundsson verso il rientro. Ma non subito

Genoa - Preziosi : 'Il calcio non si manca. Tornerei solo per una squadra...'

Genoa, non solo Retegui: per l'Empoli possibili altri due rientri

Ma il centravanti italo - argentino potrebbeessere l'unico recuperato in casain vista della sfida contro i toscani. Alberto Gilardino conta infatti di poter riavere a propria disposizione ...

Genoa-Empoli: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV ... Eurosport IT

Al “Ferraris” il calcio di tutte le abilità - Genoa Cricket and Football ... Genoa CFC

Masini: "Non c'è notizia peggiore che la Juve vinca un campionato"

Sul Napoli ha evidenziato: "Non c'era armonia tra Garcia e la città di Napoli, non solo con la squadra. Caratterialmente non era adatto e la scelta di De Laurentiis mi stupì. Italiano E' un ...

Preziosi: "Lo presi in squadra quando nessuno gli dava una lira"

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha lasciato il calcio e ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, ha parlato della sua creatura, il tecnico emergente che sta stupendo tutti in Serie A, ...