Generale Tricarico | “Kissinger era di levatura mondiale | oggi in giro personagetti…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’ex Capo di Stato Maggiore dell’Areonautica militare italiana rimpiange la scomparsa del politico americano e a Notizie.com dice: “Gente come lui ha cambiato la storia e risolto tante situazioni intricate” “? Persona di livello eccezionale, mente acuta e sopraffina, non stai tutti quegli anni sull’onda se non hai capacità al di fuori della norma“. Parole importanti per definire e ricordare Henry, l’ex Segretario di Stato americano e non solo. A presentarlo e ricordarlo con tutti gli onori a Notizie.com è iled ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica italiana Leonardo. Nella sua lunga vita e carriera politica,è stato dietro a presidente degli Stati Uniti come Ford e Nixon, ma anche a tanti altri presidenti americani seppur non ricoprisse incarichi ...