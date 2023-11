Gaza | tregua estesa di un giorno | le condizioni di Israele

È stata raggiunta nella mattinata una nuova intesa tra Hamas e Israele per prolungare di almeno un giorno la pausa umanitaria. Nella città santa due ... (ilfattoquotidiano)

Gaza - la diretta – Accordo per un altro giorno di tregua : Hamas libererà 8 ostaggi. Attacco a Gerusalemme : uccisi 3 israeliani. Auto contro militari di Tel Aviv : 2 feriti

Guerra di Gaza - la tregua è stata prorogata di un altro giorno : ecco le condizioni

Hamas ha confermato il prolungamento della tregua in corso sulla Striscia di Gaza, i negoziati per arrivare a una nuova proroga per il cessate il ... (247.libero)