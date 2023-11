Gaza | la diretta – Attacco a Gerusalemme nel settimo giorno di tregua | uccisi 3 israeliani Hamas rivendica Ben Gvir | “Così hanno violato la pausa umanitaria”

(Di giovedì 30 novembre 2023) È stata raggiunta nella mattinata una nuova intesa trae Israele per prolungare di almeno unla. Nella città santa due uominiaperto il fuoco contro i civili L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gaza - la diretta – Accordo per un altro giorno di tregua : Hamas libererà 8 ostaggi. Attacco a Gerusalemme : uccisi 3 israeliani - 6 feriti

Gaza - la diretta – Accordo per un altro giorno di tregua : Hamas libererà 8 ostaggi. Attacco a Gerusalemme : uccisi 3 israeliani. Auto contro militari di Tel Aviv : 2 feriti

Turchia - Israele: quegli affari commerciali immuni alle turbolenze

... interrompa ogni relazione commercialeo indiretta con Gerusalemme. Inoltre, anche le dichiarazioni roboanti sul supporto turco alla popolazione disuonano come pura propaganda. Infatti, ...

Gaza, la diretta - Accordo per un altro giorno di tregua: Hamas libererà 8 ostaggi. Attacco a Gerusalemme: uccisi 3 ... Il Fatto Quotidiano

Tel Aviv: liberi 12 ostaggi, 10 israeliani e 2 stranieri Sky Tg24

Tregua rinnovata per 24 ore. Israele riceve i nomi degli ostaggi | La diretta

Israele e Hamas hanno rinnovato la tregua in vigore da venerdì scorso. Il Qatar ha confermato che l'accordo è stato prolungato per un altro giorno dopo una lunga mediazione. "Le parti palestinese e is ...

Israele-Hamas, tregua per pochi giorni: poi attacco a Gaza sud, lo scenario

(Adnkronos) - Tregua ancora per pochi giorni, poi la ripresa dell'attacco di Israele stavolta concentrato nel sud di Gaza. E' lo scenario delineato dal Washington Post per il futuro dell'operazione mi ...