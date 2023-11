Gattuso in bilico | il suo Marsiglia ha una media di 0 | 9 punti a partita in Ligue 1 L’Equipe

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il tecnico calabrese Gennaroè alla guida deldal 27 settembre; fino ad ora ha collezionato solo 3 vittorie e il suo posto comincia a vacillare. Il suo collega ed ex compagno di squadra in Nazionale Fabio Grosso è stato esonerato dal Lione.scrive: “Gennarodeve garantire la risoluzione dei problemi del, al momento un club impegolato. Ha almeno una ruota di scorta, che gli permette di evitare di uscire completamente fuori strada: l’Europa League, dove ha preso settesu nove. Stasera il suoospita l’Ajax e la squadra può ricaricare le batterie consumate in campionato. Dal suo arrivo il 27 settembre,è stato molto vicino ai suoi calciatori, dando pacche di incoraggiamento e complimenti. ...

E così, il presidente Cairo ha messo nel mirino Gennaro: a Marsiglia ha un contratto solo fino a giugno e in caso di rottura non è da escludere anche l'ipotesi granata.

