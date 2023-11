Garcia e la difesa ‘ballerina’ del Napoli | il francese aveva chiesto Danso

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ladel, dato confermato dalla prestazione insufficiente dei difensori contro il Real Madrid: Rudicapito tutto. NOTIZIE CALCIO. Ilha affrontato notevoli difficoltà difensive nella recente partita contro il Real Madrid, mettendo in luce le carenze di Rrahmani, Natan e Juan Jesus. Questi giocatori hanno mostrato una prestazione insufficiente, sollevando dubbi sulla loro idoneità a competere in Champions League. In particolare, Rrahmani sembra in netta difficoltà dopo aver beneficiato in passato della presenza accanto a lui di difensori esperti come Koulibaly e Kim. Juan Jesus appare troppo compassato, mentre Natan mostra ancora acerbità. Rudi, già durante la scorsa estate, ...