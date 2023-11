Galliani non aveva riconosciuto Camarda | il video del siparietto

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ha fatto decisamente sorridere iltra Adrianoe Francesco. Il baby attaccante del Milan è andato a chiedere un selfie all’ex ad rossonero durante il match tra il Diavolo e il Borussia Dortmund. In tribuna,ha acconsentito alla richiesta del ragazzo con poca convinzione, non riconoscendolo. Pochi secondi dopo, qualcuno ha fatto notare al Condor chi fosse quel giovane tanto timido ed educato…e a quel punto il dirigente del Monza si è scusato, concedendo un’altra foto a. Un errore veniale per, visto che il nome ed il volto del classe 2008 non sono così noti (ancora) al grande pubblico, specialmente per chi non vive (almeno non più) tutti i giorni l’ambiente rossonero. Il più giovane esordiente della storia di Serie A si era fatto ...