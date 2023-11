Furiosa lite in pieno centro a Sezze | ferito alla testa | un uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 Ancora un grave episodio di violenza in, che ha richiesto l’intervento del pronto intervento medico e dei carabinieri. Una violentasi è infatti registrata questo pomeriggio, intorno alle 16 e 30, nella zona di Porta Pascibella, e più esattamente all’ingresso di via del Guglietto. A fronteggiarsi, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, una coppia, uned una donna, e due fratelli, tutti di origine dell’est Europa. Una discussione molto animata, standotestimonianza di alcuni degli avventori del bar che insiste nelle vicinanza,quale è seguita l’aggressione. L’, sulla cinquantina, èpercosso insiemecompagna, ma è ...