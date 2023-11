Fumo vietato sulle spiagge | nei giardini pubblici | nei boschi e nei dintorni delle scuole Ma soprattutto un aumento record del prezzo delle sigarette Se la Francia usa le maniere forti | e per i fumatori francesi si prevede un salasso | l' Italia ci va con i piedi di piombo

(Di giovedì 30 novembre 2023) La guerra alleè dichiarata a ogni latitudine, ma sicuramente c’è chi combatte di più e chi meno. Tra i Paesi più aggressivi c’è senz’altro la: ha annunciato che a partire dal 2025 un pacchetto di bionde costerà 12 euro. Nel 2026 ci sarà un ulteriore ritocco verso l’alto, fino a 13 euro. Tumore al polmone, al via la campagna di sensibilizzazione “Quante Variazioni di Bianco” X ...

Francia, guerra al fumo: un pacchetto a 13 euro

Stretta sulin Francia. I pacchetti di sigarette diventano sempre più cari e "fumare" all'aperto viene esteso a tutte le spiagge, ai giardini pubblici e ai boschi, oltre ai dintorni di luoghi ...

Francia, vietato fumare RSI.ch Informazione

Francia, il fumo verrà vietato sulle spiagge, nelle aree forestali ed ... TRT

Pacchetti a 12 euro e divieto di fumo in spiagge, parchi e tutti i luoghi pubblici: la stretta della Francia sul tabacco

Il ministro della salute francese Aurélien Rousseau è pronto a dare il via al suo piano per spingere le persone a smettere di fumare e ridurre così anche l'inquinamento dato dai mozziconi dispersi in ...

Un pacchetto a 12 euro: la linea dura della Francia contro le sigarette, prima causa di morte evitabile

Le sigarette in Francia sono responsabili di 75mila morti ogni anno e così l’Eliseo per cercare di contrastare il fumo, sceglie la linea durissima. Il prezzo crescerà a 12 euro nel 2024 e a 13 nel ...