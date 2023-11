Fs | oggi sciopero nazionale di otto ore dalle 9 alle 17

Oggi lo sciopero generale - Cgil e Uil in piazza a Roma. I disagi per i cittadini

Lo sciopero di oggi - 17 novembre : treni - trasporti locali - scuola - cosa succede | Cgil e Uil in piazza a Roma

Giornata di sciopero in più settori in tutta Italia per la mobilitazione indetta da Cgil e Uil, in alcune città, come Milano, i lavoratori del ... (corriere)