Frodi informatiche e riciclaggio | donna arrestata e diverse denunce

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 novembre 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Gli investigatori della Polizia di Stato in servizio presso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Liguria, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di una 42enne straniera ritenuta il terminale italiano di un’articolata organizzazione dedita alle, alla ricettazione ed al, e denunciato altri indagati, ritenuti suoi complici.Laera già stataa Genova dalla Polizia Postale nell’ottobre 2021 ma nonostante ciò avrebbe continuato a commettere reati, anche dagli arresti domiciliari, e per queste ragioni era stata nuovamente condotta in carcere nel giugno 2022.Trascorsa la seconda carcerazione, era stata nuovamente collocata in regime di arresti ...