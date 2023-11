Frida Giannini è tornata | «Nel mondo della moda | mi sono sentita una marziana»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 novembre 2023) Per la stilista romana, ex direttrice creativa di Gucci, un come back inaspettato: un libro sulla musica e sulla- e sul suo amore per David Bowie, in particolare - in cui c'è tutta stessa. Ce ne parla in questa intervista per Vanity Fair, tra ricordi d'infanzia, aneddoti di vita e opinioni personali sulla fashion industry. Un- quest'ultimo - in cui almeno per ora non ha alcuna intenzione di far ritorno