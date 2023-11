Frasi sulla perseveranza | le migliori per riflettere sull’importanza di essere tenaci

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) Che cos’è la? È la capacità di resistere davanti alle avversità e di continuare a lavorare per raggiungere il proprio obiettivo, nonostante gli ostacoli e le inevitabili difficoltà che la vita ci pone davanti. È una qualità preziosa da possedere:perseveranti è l’unico modo per superare le nostre sfide e fare progressi nella nostra vita, sia professionale che personale. Ma è anche un vero e proprio ingrediente per il successo e la felicità, perché aumenta la nostra autostima ed è fonte di motivazione per andare avanti. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle, per ricordarti che non devi arrenderti nei momenti più bui: leggile quando ti senti in difficoltà, per ritrovare la forza e risollevare la testa....