Franco Zuccalà | morto lo storico giornalista Rai | fu inviato per ?La Domenica Sportiva? e ?Novantesimo Minuto?

(Di giovedì 30 novembre 2023) Addio a: ilaveva 83 anni. La notorietà l'aveva raggiunta in Rai con i servizi daper ?La? , ?...

Ha scritto anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress. (247.libero)

Un Grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo , nelle ultime ore è venuto a mancare il grande Franco Zuccalà Come un fulmine a ciel sereno ... (notizie)

Ha scritto anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Dal 2000 era editorialista della agenzia Giornalisti ca ... (247.libero)

Giornalisti: è morto Franco Zuccalà, aveva 83 anni

È morto nella notte all'età di 83 anni il giornalista. Nato a Catania il 22 settembre 1940,ha avuto una lunga carriera in Rai dove ha ricoperto il ruolo di inviato speciale e lavorato anche per programmi di culto come La Domenica ...

Morto Franco Zuccalà, volto e voce di 90° Minuto e Domenica Sportiva La Stampa