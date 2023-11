FOTO ? Frattesi protagonista a Lisbona | un DNA | «Pazza Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)in Benfica-Inter, match di Champions League finito 3-3. Il centrocampista ha commentato la grande prestazione della squadra. DNA ? Reazione entusiasmante dell’Inter contro il Benfica, da 0-3 a 3-3. I nerazzurri, dopo un primo tempo da incubo, si sono rialzati nella ripresa dominando i lusitani e regalandosi un fondamentale pareggio. Davidedella partita grazie al grande gol per il momentaneo 2-3. Il suo commento su Instagram: Che orgoglio! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati