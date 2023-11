FOTO ? De Vrij | notte da capitano dell’Inter | «Non molliamo mai!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Deha guidato l’Inter daieri sera in Champions League contro il Benfica. L’olandese entusiasta per la grande reazione nella ripresa. MAI DOMI ? Stefan deha giocato Benfica-Inter da, conducendo poi i nerazzurri fino al 3-3 finale dopo un primo tempo da incubo, chiuso addirittura sotto di tre reti. L’olandese, su Twitter, ha commentato con entusiasmo l’ottimo risultato del da Luz: Nonmai @Inter pic.twitter.com/iS3VWiweUL — Stefan de(@Stefande) November 30, 2023 Altra ottima partita. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...