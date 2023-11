Forum giovani al rinnovo | gli auguri del sindaco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’elezione dei consiglieri delè stata caratterizzata da una incredibile partecipazione dei nostri ragazzi, scrivendo una delle pagine più belle della nostra attività amministrativa”. Ildi Solofra Nicola Moretti commenta così la ripartenza del. Ieri si sono svolte le operazioni di voto per ildell’organismo, ben 863 iche si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti. “Erano 15 anni che le attività delerano ferme, i ragazzi della nostra città erano stati messi completamente in disparte dalle precedenti amministrazioni. Eppure sono una risorsa inesauribile, di idee e proposte, ed è giusto e doveroso che partecipino ...