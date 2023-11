Formia Presentazione tavole di Antonio Sicurezza ricollocate nell’abside di San Giovanni Battista

ISCRIZIONE CORSI PREPARATORI FISICI F.I.R. - FORMIA 22 - 25/1/2024 " LIGNANO SABBIADORO 12 - 15/2/2024

... - CORSO 1 "Bambini" - "Adolescenti" "22 - 25 gennaio 2024 - CORSO 2 "Adulti" " LIGNANO ... - Atleta Olimpico, oppure - Atleta Nazionale Maggiore di Rugby, oppure -CV sportivo ...

Formia, opere a San Giovanni Battista: la presentazione del restauro LatinaCorriere

Formia / “Lo scrittore rivoluzionario”, presentazione del romanzo d’esordio di Andrea Maglio Temporeale Quotidiano

Caserta. ‘Storia della mozzarella di bufala’: venerdì da Feltrinelli presentazione del libro di Pasquale Iorio

Per la serie "Letture di gusto", venerdì 1 dicembre 2023, in collaborazione con Auser Casagiove, CasertaTurismo, Tenuta San Domenico, dalle ore 17.30, presso ...

Alla Feltrinelli di Caserta la presentazione del libro”Storia della mozzarella di Bufala”

Non appena il volume sarà pronto verrà avviata una campagna di promozione con incontri ed eventi, non solo in Campania a partire da Caserta e Napoli, ma anche in altre Regioni e città (come Roma e ...