Formia “Le vie di Bacco 2023” | appuntamento a Gianola con la tradizione culinaria ed enologica

(Di giovedì 30 novembre 2023)– Passeggiando in località, domenica 3 dicembre le famiglie e i cittadini tutti potranno godere di una giornata all’insegna dellae del buon vino con “Le Vie di”, con la degustazione di vini e prelibatezze del nostro territorio, sapientemente confezionate dai ristoratori e dai cittadini del quartiereno. Ci sarà L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – “State buoni se…potete. Se non la finite di litigare, il vostro prossimo presidente lo scelgo io”. Formia storicamente ha una valanga di ... (temporeale.info)

Formia / Centro anziani di via Sarinola - interviene il sindaco Taddeo sull’elezione del nuovo presidente

Formia – In data 8 novembre 2023, i militari della Stazione dei Carabinieri di Formia , hanno eseguito una ordinanza di sostituzione del divieto di ... (temporeale.info)

Formia / Dal divieto di avvicinamento alla ex-fidanzata agli arresti domiciliari per un 29enne

Il Tribunale di Cassino ha condannato E.P., cittadino romeno residente a Formia , per maltratta menti e lesioni inflitte alla sua ex moglie . La ... (ilcorrieredellacitta)

Violenza domestica a Formia - maltratta per anni la moglie e le vieta il vaccino Covid : condannato marito violento

Maltrattava la ex moglie, a tal punto da impedirle di vaccinarsi contro il Covid -19. Un cittadino romeno, residente a Formia , per anni ha assunto ... (ilcorrieredellacitta)

'Il Natale del Distreto Centro': le sezioni della Fidapa Bpw Italy fanno rete. Si parte da Pesaro il 2 dicembre

... Spoleto e Valnerina vivranno il Natale attraverso la tradizione del Presepe ripercorrendo le... Civitavecchia, Fondi - Lenola " Sperlonga, Gaeta "" Minturno, Latina " Sermoneta, Roma, Roma ...

Le Vie di Bacco: una giornata di festa e degustazioni a Formia LatinaToday

Le Vie di Bacco: una giornata di festa e degustazioni a Formia

Torna per la sua VIII edizione Le Vie di Bacco (all’frasch d gianl’), una manifestazione che porta ottimo cibo, atmosfera festosa e divertimento per grandi e piccini a Formia in località Gianola. Dome ...

Città di Formia, i tifosi scaldano l'ambiente verso il Terracina: "Vittoria da conquistare" | LO STRISCIONE

Domenica 26 novembre il Città di Formia ospiterà in casa il Terracina. Un match importante per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti: la prima vuole dare un segnale dopo il brutto inizio di ca ...