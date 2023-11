Formazioni ufficiali Atalanta-Sporting | le scelte dei due allenatori

(Di giovedì 30 novembre 2023) Alle 18.45 andrà in scena il match di Europa League tra. Ecco ledella gara Alle 18.45 andrà in scena il match di Europa League tra. Ecco ledella gara.(3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Del Lungo, Miranchuk, Cissè.Allenatore: Gasperini.LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, St. Juste, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Trincao.A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Coates, Edwards, Nuno Santos, Luis Neto, Essugo, ...

Obiettivo 1° posto. Basta un punto all'Atalanta di Gian Piero Gasperini per essere matematicamente certa di passare il Girone D come prima della classe, evitando, dunque, i playoff per accedere agli ottavi di finale.