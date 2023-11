Fondo di Garanzia | Cna | “Apprezziamo la presentazione dell’emendamento al Dl Anticipi mirato alla riforma di questo strumento”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA – La Cna esprime apprezzamento per l’emendamento presentato al Dla promuovere ladeldiper le Pmi, diventato loprincipale di politica industriale. “Da sottolineare, innanzitutto, la gratuità dell’accesso alper le micro imprese, ovvero oltre il 95% del nostro tessuto imprenditoriale, che attutisce leggermente la crescita dei tassi di interesse. Le modifiche aprono inoltre maggiori spazi di intervento per i Confidi, soggetti mutualistici che facilitano l’accesso al credito a micro e piccole imprese”, si legge in una nota. La proposta “premia il costante lavoro svolto dCna, insieme alle altre associazioni di rappresentanza dell’artigianato, per garantire continuità di flussi finanziari ...