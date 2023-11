FNM | il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia e tra i principali investitori non statali italiani del settore | nell’ultimo anno muove anche la cultura

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – . Abbiamo chiesto al suo presidente, Andrea Gibelli, di spiegare le ragioni che muovono l’impegno delin questa direzione. “Il nostro piano industriale, che si declina nelle varie società e fa capo alla strategia della capoFNM, vuole contaminare le stazioni e tutti i luoghi che fparte del nostro perimetro di attività industriale, con attività che coinvolgano la società, come i giovani dell’università o grandi istituzioni. Per citare un esempio, la veneranda fabbrica del Duomo ci ha consentito di reinterpretare in un angolo della stazione, quindi di un cosiddetto ‘non luogo’, un pezzo della bellezza di Milano.” Si parla sempre più di Corporatel Responsibility, in che modo FNM risponde a questa nuova tendenza? “È importante oggi far emergere iniziative che consentano al ...