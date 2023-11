Florenzi ascoltato in Procura | il punto

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 30 novembre 2023) Mente il Milan è concentrato alla preparazione del match contro il Frosinone, oggi Alessandroè statodallafederale di Roma. Come riportato da Sky Sport,oggi era presente per parlare del caso scommesse. L’italiano avrebbe confessato di di aver scommesso su siti illegali, ma non sul calcio. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità sul caso, ma nel frattempo c’è la conferma delle scommesse effettuate dall’ex calciatore di Roma e Valencia. Vedremo dunque cosa succederà a, anche se il terzino di Pioli non avrebbe scommesso sul calcio e sulle partite. Ora tocca a Giuseppe Chiné,tore della Figc, decidere se deferireoppure archiviare la sua posizione. L'articolo proviene da Daily Milan.