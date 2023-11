Florentino Perez chiama De Laurentiis | Napoli-Real possibile asse di mercato

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dai meandri della sfida traMadrid spuntano a sorpresa due possibili scenari di. Le idee di De. Riecheggerà ancora per molto nella testa dei tifosi napoletani quanto visto contro ilMadrid in questa stagione. Al Maradona così come al Bernabeu, il copione è stato infatti lo stesso, con gli azzurri dapprima in vantaggio con grinta, poi rimontati sul 2-1 ed in grado poi di pareggiare nella seconda frazione. In terra spagnola vi era però nell’aria il sentore d’impresa, ma la sceneggiatura ha saputo essere squisitamente crudele anche in questa occasione, con la rete del 3-2viziata dall’ennesimo episodio. Se in quel di Fuorigrotta Meret fu esente da colpe nonché sfortunato sul timbro di Valverde, ...