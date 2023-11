Flavio Montrucchio debutta su Rai 2 con Cook 40? Ecco gli ospiti delle prime puntate

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023)40' (US Rai)– come DM anticipato –su Rai 2. Uno dei volti noti di Real Time, da sabato 2 dicembre sarà ogni settimana nel mezzogiorno del secondo canale Rai con40?, il programma di cucina branded giunto alla terza edizione. Per il conduttore si tratta di un ritorno sulla tv di Stato dopo il Festival di Castrocaro nel 2016 e, l’anno prima, lo Zecchino d’Oro.40?: Casalegno e De Rossi leIl programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, ospiterà ogni sabato alle 12 un personaggio noto a cui svelare i segreti di una cucina veloce ma di qualità. Vi anticipiamo che alla prima puntata è attesa Elenoire ...