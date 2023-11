Fiumicino aeroporto | nasce “ADR e-move”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’obiettivo di “Aeroporti di Roma” è chiaro: rendere sempre più innovativi e sostenibili gli aeroscali romani. Al Leonardo da Vinci, il principalenazionale, è stato inaugurato il nuovo parcheggio “ADR e-”, il primo e più grande in Italia riservato esclusivamente ai veicoli elettrici ed ibridi plug-in. Posto al primo piano del parcheggio multipiano nella zona del Terminal B, dispone di 74 stalli totali che potrebbero raddoppiare nel 2024. Le 37 colonnine da 22Kw sono in grado di ricaricare un’auto elettrica in 4-5 ore e una ibrida in 2 ore, tempistiche allineate alle abitudini di sosta dei clienti dei parcheggi multipiano. Il parcheggio è dotato di ingressi e uscite dedicati e permette al cliente di poter parcheggiare la propria auto ed effettuare una ricarica elettrica completa, oltre alla possibilità di associare il pagamento al ...