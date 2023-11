Firenze A Novoli ucciso il commerciante iraniano Safaei Chaikar Kiomars

(Di giovedì 30 novembre 2023)di 72 anni, è stato trovato morto nel proprio appartamento a, incappucciato e con mani legate. Il corpo diè stato trovato dal fratello.è unvenditore ambulante di bigiotteria al mercato del Porcellino, nel capoluogo toscano. La Polizia indaga per omicidio. L’omicidio è avvenuto al sesto piano di uno stabile di via de Pinedo n. 58, una strada parallela a viale Guidoni, nei pressi del polo universitario die del palazzo di Giustizia.

