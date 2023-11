Fiorello ironizza su Unica di Ilary Blasi e realizza una parodia tutta da ridere VIDEO

VivaRai2! - Fiorello scatenato : “Meloni è la Morgan della politica”. Poi ironizza anche sull’incontro tra Mattarella e i Cugini di Campagna ‘Il tempo vola quando ci si diverte’. Ed proprio il caso di dirlo quando si tratta di Fiorello. Si è infatti chiusa oggi la terza settimana della ... (ilfattoquotidiano)

Elly Schlein cita Fiorello - lui ironizza : "Una volta i comunisti citavano Gramsci - oggi citano me - intestatemi una piazza" - VIDEO "Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me...". A dirlo è Fiorello, durante la puntata di Viva Rai2! La gag nasce dall'episodio di ... (ilgiornaleditalia)

Atreju - Fiorello ironizza su Schlein : “L’ha cercato su Google Maps e…” (Adnkronos) – Nuova puntata per ‘Viva Rai2!’. In diretta dal ‘glass’ del Foro Italico, Fiorello ha ironizzato sui principali temi che dominano i ... (giornaledellumbria)

Atreju - Fiorello ironizza su Schlein : “L’ha cercato su Google Maps e…” (Adnkronos) – Nuova puntata per ‘Viva Rai2!’. In diretta dal ‘glass’ del Foro Italico, Fiorello ha ironizzato sui principali temi che dominano i ... ()

Atreju - Fiorello ironizza su Schlein : “L’ha cercato su Google Maps e…” (Adnkronos) – Nuova puntata per 'Viva Rai2!'. In diretta dal 'glass' del Foro Italico, Fiorello ha ironizzato sui principali temi che dominano i ... (forzearmatenews)