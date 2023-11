Filippo Turetta | perché i genitori non hanno voluto incontrarlo in carcere Domani l' autopsia di Giulia e lui sarà interrogato

Ecco perché i genitori di Filippo Turetta non sono andati al colloquio in carcere

Elena Cecchettin denuncia le teorie del complotto su Giulia: "Vi racconto un film horror..."

Elena Cecchettin , la sorella di Giulia uccisa dall'ex fidanzato, è in prima linea da settimane: prima per la scomparsa, poi per la critica al sistema patriarcale che a suo dire è il sostrato culturale in cui è maturato il femminicidio. Posizioni, ...

Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all'incontro con il figlio in carcere TGCOM

Omicidio Cecchettin. Gli audio di Filippo Turetta a Giulia: «Non stare con le amiche». L'analisi della grafolo ilgazzettino.it

Giulia Cecchettin, la circolare dei carabinieri dopo le polemiche: «Massima attenzione alle segnalazioni di violenze»

Filippo Turetta, i "privilegi" in carcere e la rabbia degli altri detenuti: «Dopo soli due giorni già libri e colloqui con i genitori» Sinner, la modella si dispera su TikTok: «Nel 2020 Jannik mi ...

Ecco perché i genitori di Filippo Turetta non sono andati al colloquio in carcere

I genitori di Filippo Turetta non vedono il figlio dallo scorso 11 novembre, dal giorno in cui, come lo stesso ragazzo ha amesso, ha ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ieri, mercoledì 29 ...