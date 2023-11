Filippo Turetta | ecco di cosa potrebbe soffrire | i sintomi a cui fare attenzione

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 novembre 2023), la diagnosi choc: di. Ia cui– La famiglia di Giulia Cecchettin ha nominato un proprio consulente in vista dell’autopsia fissata per venerdì mattina all’Istituto di medicina legale di Padova. Si tratta del professore Stefano D’Errico, direttore di Medicina legale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che si è occupato di recente della di Liliana Resinovich.resta nel carcere veronese di Montorio: i suoi genitori hanno scelto di non incontrarlo. Il ragazzoottenere l’infermità mentale. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, la ...