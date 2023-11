Filippo Turetta - perché i genitori non hanno voluto incontrarlo in carcere. Domani l'autopsia di Giulia e lui sarà interrogato

Il padre di Filippo Turetta : “È un bambino - non so cosa gli sia preso. Forse gli è saltato un embolo”

Filippo Turetta domani interrogato in carcere - a Padova l’autopsia su Giulia Cecchettin

Filippo Turetta domani interrogato in carcere - a Padova l’autopsia su Giulia Cecchettin

Filippo Turetta domani interrogato in carcere - a Padova l’autopsia su Giulia Cecchettin

Filippo Turetta domani interrogato in carcere, a Padova l'autopsia su Giulia Cecchettin

... del nastro adesivo con cui ha tappato la bocca di Giulia e dei sacchi neri con cui ha cercato di coprire il cadavere buttato in un dirupo, in carcere per l'omicidio dell'ex ...

Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all'incontro con il figlio in carcere TGCOM

Omicidio Cecchettin. Gli audio di Filippo Turetta a Giulia: «Non stare con le amiche». L'analisi della grafolo ilgazzettino.it

Filippo Turetta, il papà: «Non ha ucciso a mano armata, è un ragazzo che è bambino: gli è saltato l'embolo»

Filippo Turetta Per il papà «è un ragazzo che comunque è un bambino, io non lo so, sono fragili. Anche io avevo le mie crisi ma questi ragazzi mi sembra che appena gli togli qualcosa crollano oppure ...

Filippo Turetta, perché i genitori non hanno voluto incontrarlo in carcere. Domani l'autopsia di Giulia e lui sarà interrogato

La pressione è troppo forte. Dopo l'arresto di Filippo Turetta, i genitori, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, sono quasi spariti da Torreglia, si sono eclissati da fotografi e telecamere. Intorno ...