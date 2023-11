(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –, inper l'omicidio dell’ex fidanzato, saràneldi Verona dal pm di Venezia Andrea Petroni. Dopo le brevi dichiarazioni spontanee rese davanti al gip Benedetta Vitolo,lo studente universitario – difeso dall’avvocato Giovanni Caruso – potrebbe decidere di rispondere e andare ben oltre le poche ammissioni fatte sul delitto dell’11 novembre scorso. Il 21enne potrebbe, per la prima volta, ricostruire la serata trascorsa insieme all’amica, quindi il rientro dal centro commerciale di Marghera fino al parcheggio a 150 metri dalla villetta della famigliaa Vigonovo (Venezia) doveviene accoltellate e un ...

Ecco perché i genitori di Filippo Turetta non sono andati al colloquio in carcere

Filippo Turetta - perché i genitori non hanno voluto incontrarlo in carcere. Domani l'autopsia di Giulia e lui sarà interrogato

Il padre di Filippo Turetta : “È un bambino - non so cosa gli sia preso. Forse gli è saltato un embolo”

Filippo Turetta domani interrogato in carcere - a Padova l’autopsia su Giulia Cecchettin

Filippo Turetta domani interrogato in carcere, a Padova l'autopsia su Giulia Cecchettin

... del nastro adesivo con cui ha tappato la bocca di Giulia e dei sacchi neri con cui ha cercato di coprire il cadavere buttato in un dirupo, in carcere per l'omicidio dell'ex ...

Omicidio Giulia Cecchettin, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all'incontro con il figlio in carcere TGCOM

Omicidio Cecchettin. Gli audio di Filippo Turetta a Giulia: «Non stare con le amiche». L'analisi della grafolo ilgazzettino.it

Filippo Turetta domani interrogato in carcere, a Padova l’autopsia su Giulia Cecchettin

Il 21enne dovrà spiegare perché aveva con sé dei coltelli, del nastro adesivo con cui ha tappato la bocca di Giulia e dei sacchi neri con cui ha cercato di coprire il cadavere buttato in un dirupo ...

Il padre di Filippo Turetta: “È un bambino, non so cosa gli sia preso”

Il padre di Filippo Turetta, che per il momento ha rinunciato a incontrare il figlio in carcere, torna a parlare del primogenito e del femminicidio di Giulia Cecchettin. Intervistato da Chi l’ha visto ...