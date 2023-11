Filippi DG Ama | Affronteremo natale al meglio come sempre

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023) “arriva ogni anno, e ogni anno a Roma è straordinario. Il prossimo appuntamento l’8 dicembre vedrà una presenza significativa in città,se l’intera Bologna si spostasse a Roma per tre giorni. Di fronte a questo, Ama mettein campo tutte le azioni e anche il dialogo con le organizzazioni sindacali sta procedendo in maniera proficua e con attenzione reciproca. Anche quest’anno lo, con i nostri dipendenti che danno ilsulla strada aiutando Roma a esserepiù bella”. Lo ha detto il direttore generale di Ama, Alessandro, intervenendo al Tgr Lazio, in merito all’ipotesi di uno sciopero dei netturbini romani paventato dai sindacati in seguito al mancato accordo sul ‘bonus ...