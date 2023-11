Fiera del Vintage Christmas Edition | all’A1Expò sabato 2 e domenica 3 dicembre

(Adnkronos) – Conto alla rovescia verso la ventisettesima edizione di Artigiano in fiera , in programma da sabato prossimo, 2 dicembre, fino a ... (periodicodaily)

Il mondo dei prodotti naturali del ‘vivere bene’ protagonisti ad Artigiano in fiera

(Adnkronos) – Conto alla rovescia verso la ventisettesima edizione di Artigiano in fiera , in programma da sabato prossimo, 2 dicembre, fino a ... (forzearmatenews)

Il mondo dei prodotti naturali del ‘vivere bene’ protagonisti ad Artigiano in fiera

Bergamo . Alla Fiera di via Lunga martedì mattina si è alzato il sipario sulla seconda edizione del Forum della Polizia Locale (FPL), evento ... (bergamonews)

Fintech: E' italiana la prima piattaforma per il trading basata sulla AI

...futuro. Il progetto di fintech è firmato da una start - up italiana, BxT.ai (Best Execution and Trading) con sede a Milano, che è stata espressamente invitata a partecipare alla principale...

Il 2 e 3 dicembre in Fiera del Levante l'ottava edizione del Vintage ... Comune di Bari

Torna la storica Fiera del Libro di Genova in Galleria Mazzini GenovaToday

Prezzo del petrolio in rialzo, Wti a 78 dollari al barile

Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo ...

Falso malato dal 2018, ai domiciliari collaboratore scolastico

I Finanzieri del Comando provinciale di Lodi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico di un dipendente pubblico, assente dal lavoro da oltre cinque anni con ...