Ferrari | la stagione 2024 è già iniziata

F1 - per la Ferrari finisce un 2023 “figlio di nessuno”. È stata una stagione di transizione - ma verso cosa?

Il finale aperto e il successo della prima serie non lasciavano dubbi su una seconda stagione. Ci siamo. Da stasera su Rai 1 alle 21.25 ritornano in azione i medici Cesare Corvara - che - dopo sette mesi di convalescenza a Parigi - riparte dall'Ospedale di Torino dove ritrova l’ex moglie e cardiologa Delia - l’ex braccio destro Alberto Ferraris - in procinto di avere un figlio con Karen - e il nemico Enrico Mosca - primario delle Molinette