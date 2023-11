Fedez mostra su Instagram l’auto della sua assistente | piovono critiche sul rapper

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionee la suaEleonora Sesana nelle ultime settimane appaiono molto spesso insieme. Lei molto spesso non vuole essere ripresa e spesso si copre il viso con gli oggetti più disparati, creando anche una dinamica divertente tra datore di lavoro e. L’ultima delle trovate comiche dei due è stato il match di boxe sul ring, nel quale Eleonora ha potuto picchiare in un incontro di boxe. Oggi però ilsembra aver superato il limite: infatti dopo la pubblicazione di un video sui suoi canali social, è stato ...