Farmaci | inibitore di Btk | Aifa approva 2 nuove indicazioni in linfomi non-Hodgkin

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Potrà essere utilizzato anche in altre due neoplasie onco-ematologiche appartenenti ainon-. Si tratta di zanubrutinib che ha ottenuto dall'Agenzia italiana del farmaco () l'zione per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma della zona marginale (Lzm) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia a base di anticorpi antiCD20 e di pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica (Llc). L'estensione di indicazione ottenuta per zanubrutinib - si legge in una nota diffusa dalla biotech BeiGene - arriva a un anno dall'zione del farmaco innovativo per il trattamento di pazienti adulti affetti da macroglobulinemia di Waldenström - un linfoma linfoplasmocitico raro e a lenta progressione - che hanno ricevuto almeno una precedente ...