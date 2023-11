Farmaci | inibitore di Btk | Aifa approva 2 nuove indicazioni in linfomi non-Hodgkin

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Estensione d’uso per la molecola innovativa che blocca selettivamente la crescita anomala cellule B Potrà essere utilizzato anche in altre due neoplasie onco-ematologiche appartenenti ainon-. Si tratta di zanubrutinib che ha ottenuto dall’Agenzia italiana del farmaco () l’zione per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma della zona marginale (Lzm) che hanno