Facebook | Adiconsum aderisce all’iniziativa contro il “pay-or-consent”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA –(Meta) sta attualmente introducendo delle modifiche al suo servizio nell’UE che richiedono agli utenti die Instagram di acire al trattamento dei loro dati a fini pubblicitari da parte dell’azienda o di pagare per non ricevere pubblicità. Si tratta di una scelta ingiusta per gli utenti, che viola il diritto dei L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:userà l’intelligenza artificiale per contrastare post dei terroristi Gli account dei social network vivono anche dopo la tua morte Cambridge Analytica chiude i battenti dopo scandaloUn BUG dimette a rischio le tue informazioni private!compra startup che ...