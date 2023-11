Fabrizio Corona | nuova condanna | 7 mesi per danneggiamento ambulanza

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –è statoto a 7di reclusione, pena che potrebbe essere convertita in una multa, dal giudice di Milano Cristina Dani pere resistenza, assolto dalla tentata evasione "perché il fatto non sussiste" e dall'oltraggio a pubblico ufficiale "perché non costituisce reato". I fatti risalgono all'11 marzo 2021 quando

L'ex fotografo dei vip spaccò nel 2021 il vetro della vettura con cui venne trasportato al Niguarda di Milano, dopo aver dato in escandescenza per la revoca dei domiciliariè stato condannato a 7 mesi di reclusione, pena che potrebbe essere convertita in una multa, dal giudice di Milano Cristina Dani per danneggiamento e resistenza, assolto dalla tentata ...

Fabrizio Corona, tornato libero lo scorso 23 settembre dopo avere finito di scontare il cumulo delle pene definitive, è stato condannato a 7 mesi per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

