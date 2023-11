Fabrizio Corona ancora nei guai | condannato a 7 mesi Poi lo show fuori dall’aula | “La sorella di Cucchi…”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 Circa un paio difafesteggiò la libertà dopo aver scontato 10 anni di reclusione, ma iper lui sembrano non finire mai. É stato infattia 7di reclusione per aver spaccato il vetro di un’ambulanza con un pugno, ferendosi alla mano e mostrando poi il suo volto insanguinato tra le Storie di Instagram, successivamente rimosse.ricevette la comunicazione dal Tribunale di Sorveglianza che doveva rientrare in carcere per aver violato alcune prescrizioni che aveva ai tempi in cui dovevascontare le sue condanne. Il giudice haa 7di reclusione, da convertire eventualmente in pena ...