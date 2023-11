Fabio Grosso esonerato | il Lione la caccia dopo 75 giorni | situazione disastrosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le prime pagine dei quotidiani francesise l’è guadagnatela sassata ricevuta dai tifosi del Marsiglia. Ha rischiato di perdere un occhio. Nonostante questo, ci ha messo la faccia sempre per provare a risollevare il, che gli aveva affidato la panchinail nulla rappresentato dalla gestione di Laurent Blanc. Ladella squadra francese però era ed è rimasta: così il clubappena 75ha deciso di esonerare. L’ex terzino campione del mondo nel 2006, che nella passata stagione ha portato il Frosinone in Serie A vincendo il campionato cadetto, ha avuto troppo poco tempo per provare a recuperare unaai limiti della follia. Il ...