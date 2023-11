EY | gli altri vincitori del premio ' L' imprenditore dell' anno'

(Di giovedì 30 novembre 2023) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - IlFamily Business è assegnato a Chiara Mastrotto, Presidente di Gruppo Mastrotto “per il coraggio e la visione strategica dimostrate nella conduzione di un business familiare, che pur mantenendo i valoria tradizione, è stato in grado di cogliere le sfide dei tempi moderni, adattandosi ad un mercato in costante cambiamento”. IlCrescita Globale è assegnato a Dario Roncadin, Amministratore Delegato di Roncadin Sb “per la sua visione strategica e innovativa che gli ha permesso di guidare la crescita globale'azienda, portando un simbolo'eccellenza italiana all'estero, pur mantenendo il forte legame con il territorio e il sostegno'economia locale”. A Lorenzo Caminoli, Presidente di Ec Holding, è assegnato il ...

Verdetto definitivo per l'ex senatore ed ex banchiere Denis Verdini L'articolo Denis Verdini : Cassazione conferma la condanna all’ex senatore e agli ... ()

Denis Verdini : Cassazione conferma la condanna all’ex senatore e agli altri imputati per bancarotta

SpaceX, e presto ci saranno OneWeb, China SatNet, Amazon Kuiper: centinaia di migliaia di satelliti per portare il web a Gaza e nell’Alta Irpinia. ... (huffingtonpost)

Una connessione galattica. Musk e gli altri : tutti nello spazio per l'internet globale

Gregorio Paltrinieri ha centrato l’obiettivo che si era posto per questa primissima parte di stagione: staccare il biglietto per le Olimpiadi di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA prova 18.23: Sarà un secondo test molto importante sulla Birds of Pray. Si ... (oasport)

LIVE Sci alpino - Seconda prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA : nuovo test per Paris e gli altri azzurri

AGI - 'O me o le tue amiche, o me o la tua famiglia'. Filippo Turetta avrebbe provato a mettere Giulia Cecchettin di fronte a questa scelta anche ... (agi)

"O me o gli altri". Le ossessioni di Filippo Turetta

Re Carlo, il sottovalutato: da sempre paladino dell'ambiente, è stato anche un sex symbol

- - > Eppure, a definire Carlo d'Inghilterra sono sempre stati. Spesso in maniera scorretta, come : 'Penso che Carlo sia sfortunato perché gran parte della sua vita è stata condizionata dal ...

"O me o gli altri". Le ossessioni di Filippo Turetta AGI - Agenzia Italia

Da Santanchè a Sgarbi, gli altri casi nel governo Agenzia ANSA

X Factor 2023 giovedì 30 novembre semifinale con Emma e tre eliminazioni

Arriva alla semifinale la gara di X Factor 2023, il talent di Sky Uno, in streaming su NOW, in onda giovedì 30 novembre 2023. I giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico accompagneranno i loro ...

Henry Kissinger, biografia dell'uomo che visse cent'anni

Tra i premi Nobel più contestati, aprì le porte degli Stati Uniti alla Cina e ricostruì i rapporti di potere americani con l’Unione Sovietica al culmine della ...