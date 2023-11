Expo 2030 | Renzi | “La sconfitta di Roma? Non è una sorpresa | vi dico di chi è la colpa”

Expo 2030 - Virginia Raggi si difende : 'Per coprire la figuraccia fatta tirano in ballo le Olimpiadi' Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e ormai ex presidente della Commissione Speciale per Expo 2030, in una nota ufficiale rivendica il lavoro svolto ... (247.libero)

Expo 2030 - Fazzolari : “Il flop è responsabilità del governo Draghi. Ecco perché” Il sottosegretario Giovambattista Fazzolari respinge le accuse per il flop di Roma nella corsa a Expo 2030: “La responsabilità non è nostra”. Il ... (notizie)

"Dopo quello che abbiamo fatto per loro...". Expo 2030 - Giannini scatenato : chi accusa Riad batte Roma 119 a 17: l'Esposizione universale 2030 non si terrà in Italia, bensì in Arabia Saudita. Eppure fino all'ultimo ci avevamo sperato: ... (liberoquotidiano)

“Il vento asciuga il bucato…”. La poesia con cui volevamo vincere Expo2030 Non conta solo questo, ovviamente. Ottenere la nomina come città per ospitare l’Expo richiede grandi capacità di relazione, manovre politiche e ... (nicolaporro)

Expo 2030 - Alemanno : “Il Comitato non poteva non sapere. Ora qualcuno paghi e sui 30 milioni…” L’ex sindaco della Capitale, oggi segretario di Indipendenza, suo nuovo movimento politico, parla a Notizie.com e spiega la sua amarezza: ... (notizie)