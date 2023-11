Ex-Ilva | il governo vuole salire fino al 60% delle quote Urgenti 100 milioni per scongiurare il fermo impianti

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ilsi sta attivando per superare l'impasse che ha bloccato l'per diversi mesi, causato dall'indisponibilità dell'azionista di maggioranza, ArcelorMittal (62%), a versare ulteriori fondi per ricapitalizzare la società siderurgica. Dopo il mancato accordo durante l'assemblea di Acciaieria d'Italia holding due giorni fa, ieri a mezzogiorno è stato convocato un vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni, con la partecipazione di tutti i ministri coinvolti: Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso e Raffaele Fitto. Durante questo incontro di circa un'ora, la situazione economico-finanziaria dell'azienda siderurgica è stata esaminata, sottolineando l'estrema gravità della situazione, che potrebbe portare al fallimento dello stabilimento di Taranto con gravi conseguenze sociali per i suoi 10.000 dipendenti diretti e altrettanti...