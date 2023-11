Ex gieffini sull’orientamento di Vittorio | “Ha altri gusti | nulla con le donne”

Leggi su biccy

(Di giovedì 30 novembre 2023) Dopo i dubbi di Beatrice Luzzi, Letizia Petris e le allusioni di Mirko Brunetti, anche degli exhanno parlato dell’orientamento diMenozzi. Lorenzo Remotti a 361 Lounge ha dichiarato chenella casa non andrà con nessuna donna perché secondo lui ha. Exparlano diMenozzi. “Se può nascere qualcosa tra loro due? C’è da dire che Giuseppe cade nel tranello. – ha continuato Lorenzo –viene bene come giocatore per Beatrice. Beatrice è 50 e 50. 50% attrice e 50% presa nelle storie. Lei sfrutta questa cosa qui di. Ma con lui al massimo finisce al bacio. Se fosse sarà massimo un bacetto e non di più. Lui non può andare oltre. Perchéper conto ...