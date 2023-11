Europei di Pallanuoto | il Setterosa in raduno a Ostia dal 5 al 22 dicembre

Gli Europei 2024 di Pallanuoto femminile si terranno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, e saranno in programma dal 5 al 13 gennaio: al via 16 Nazionali, ... (oasport)

Gli Europei 2024 di P alla nuoto maschile si terranno in Croazia, tra Zagabria e Dubrovnik, e sono in programma dal 4 al 16 gennaio: al via 16 ... (oasport)

Gli Europei di Pallanuoto si avvicinano. A gennaio sia il Settebello che il Setterosa scenderanno in acqua per sfidare le altre Nazioni ... (ilfaroonline)

Pallanuoto - gli Europei non si disputeranno in Israele : Settebello in Croazia - Setterosa in Olanda

Cambia la sede per i campionati Europei di Pallanuoto, che si sdoppiano. Il torneo infatti non si disputerà più in Israele, ma l’edizione maschile ... (sportface)